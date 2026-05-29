До 300 тонн в сутки: в Темиртау наращивают переработку металлолома

В 2025 году компания Qarmet ввела в эксплуатацию собственную промышленную площадку по переработке металлолома. Объект площадью более 40 тысяч квадратных метров стал важным элементом в укреплении внутренней сырьевой базы предприятия и формировании более устойчивого производственного цикла, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новая площадка рассчитана на переработку до 300 тонн металлолома в сутки, что позволяет существенно увеличить объемы использования вторичного сырья в металлургическом производстве. С момента запуска — с сентября 2025 года по апрель 2026 года — на кислородно-конвертерный цех было отгружено свыше 6 тысяч тонн металлолома. При этом около 700 тонн с марта 2026 года поступило от населения.

Как отметили в компании, запуск объекта позволил выстроить более гибкую и устойчивую систему снабжения производства вторичным сырьем.

— Создание собственной площадки по переработке металлолома позволило нам выстроить более устойчивую и управляемую систему обеспечения производства вторичным сырьем. Сегодня на объекте есть вся необходимая инфраструктура: зона приема, весовое оборудование, спецтехника, гидравлический пресс и логистические возможности для дальнейшей отгрузки металла в производство. Мы также принимаем металлолом у физических лиц партиями весом от одной тонны с оперативным расчетом на месте. Это удобно для населения и одновременно позволяет вовлекать дополнительный объем вторичного сырья в производственный цикл Qarmet, — отметили в компании.

Технологический процесс на площадке выстроен по полному циклу: от приема и взвешивания металлолома до его подготовки к дальнейшей переработке. После разгрузки сырье проходит первичную сортировку и при помощи спецтехники направляется в гидравлический пресс, где формируется в плотные пакеты, удобные для транспортировки.

Далее готовые металлические блоки объединяются в партии и по собственным железнодорожным путям доставляются в кислородно-конвертерный цех металлургического комбината. При необходимости используется и мобильный перегружатель, который обеспечивает доставку металлолома напрямую от поставщика на площадку.

Металлолом остается одним из ключевых компонентов сталеплавильного производства. В кислородно-конвертерном цехе он используется совместно с жидким чугуном: в процессе плавки лом полностью вовлекается в металлургический цикл и становится частью новой стали. Такой подход позволяет эффективнее использовать вторичные ресурсы, снижать зависимость от внешнего сырья и поддерживать стабильность производства.

Компания Qarmet открыта к сотрудничеству с поставщиками металлолома и рассматривает предложения как от юридических, так и от физических лиц. Промышленная площадка расположена по адресу: город Темиртау, проспект Республики, 1, рядом с трассой Караганда — Астана. Дополнительная информация доступна по телефону +7 7213 96 53 51 или по электронной почте gulnaz.abdikairova@qarmet.kz.

Развитие этого направления, по сути, усиливает локальную экономику и делает металлургический цикл более замкнутым и экологически устойчивым, добавляя проекту долгосрочную промышленную значимость.