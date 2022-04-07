До восьми тысяч семейных дебоширов в РК ежемесячно доставляется в полицию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До восьми тысяч семейных дебоширов ежемесячно доставляется в полицию РК. С начала года вынесено более 25 тысяч предписаний. Об этом проинформировали в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Семейные конфликты в ночное время – распространенный случай, по которым осуществляется выезд нарядов полиции. Правовая основа всей системы профилактики была заложена в 2009 году после принятия специального отраслевого Закона «О профилактике бытового насилия». С его принятием были расширены полномочия полицейских в части возможности установления обязанностей и ограничений в отношении лиц, допускающих правонарушения в сфере семейного быта», - сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции.

«Семейный дебошир в любое время суток доставляется в ОВД для вынесения защитного предписания (ежемесячно до 8 тысяч). С начала года вынесено более 25 тысяч предписаний», - проинформировали в министерстве.

В частности, участковый инспектор полиции имеет право при наличии угрозы совершения бытового насилия, с учетом мнения потерпевшей, запретить «дебоширу» приближаться к потерпевшей, контактировать с ней любыми способами, в том числе по телефону.

Срок действия таких ограничений составляет - один месяц. Оформляются они в форме специального защитного предписания. Нарушение запретов и ограничений влечет административную ответственность вплоть до административного ареста сроком на 5 суток (ст.461 КоАП).

В случаях если в ходе бытового конфликта были нанесены побои или легкие телесные повреждения, правонарушителю грозит более суровое наказание в виде административного ареста до 10 или 15 суток соответственно (около 3000 ежемесячно). Более того, к лицам совершающим насилие в семье вследствие злоупотребления алкоголем, судом устанавливаются особые требования в виде запрета на их употребление сроком от 3 месяцев до 1 года и иные ограничения, которые ставятся на учет в ОВД и контролируются по месту жительства участковыми инспекторами полиции.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил усилить контроль за семейными дебоширами. По словам Главы государства, преобразования в этом направлении нужно продолжить.