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До восьми миллионов человек увеличат внутренний поток туристов в РК

5 Ноября 2021 15:07
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До восьми миллионов человек увеличат внутренний поток туристов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев доложил о туристских инвестпроектах в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках направления «Формирование новых ниш» предусматривается создание благоприятных условий для развития туризма. В целях раскрытия туристического потенциала страны будут реализованы около 1000 инвестиционных проектов, обеспечено развитие сети придорожного сервиса», - сказал Асет Иргалиев на брифинге в СЦК.

В результате к 2025 году объем отрасли туризма в ВВП составит не менее 8%, внутренний туристский поток увеличится с 5,3 до 8 млн человек, а объем инвестиций в отрасль туризма составит 6,9 трлн тенге.

По его словам, для внедрения современных технологий в развитие туристской отрасли предусмотрены меры, целью которых является совершенствование системы управления отраслью и качеством туристских услуг.

«Это позволит обеспечить охват 95% мест размещения информационной системой E- QONAQ», - заключил глава ведомства.

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#Туризм   #Экономика   #Миннацэкономики  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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