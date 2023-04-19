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До трех лет могут продлить трудовой договор для работников нефтяных компаний

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Апреля 2023, 11:22
До трех лет могут продлить трудовой договор для работников нефтяных компаний Фото: reuters.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года в стране выплачено более 1 млрд тенге задолженностей по заработной плате. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На постоянной основе ведем мониторинг по трудовым спорам и принимаем конкретные меры. В результате в 51 предприятии проблемы решались без доведения до напряженности. С начала года выплачено более 1 млрд тенге задолженностей по заработной плате. Трудовые споры постоянно находятся под наблюдением. Чтобы не доводить до стычек и напряженностей, акимам поручено принять системные меры», - сказал заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов.

Он также остановился на трудовых спорах в нефтегазовой сфере.

«Правительство уделяет особое внимание западным регионам, где сосредоточены нефтегазовые предприятия. В некоторых предприятиях сохраняются риски. Поэтому эти вопросы системно рассматривают компании «Самрук-Казына», «КазМунайГаз». Им поручено рассмотреть вопрос о продлении годичных трудовых договоров на три года для работников компаний, оказывающих сервисные услуги», - добавил Алтай Кульгинов.

Напомним, в Астане проходит совещание по вопросам социально-экономического развития под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о принимаемых мерах по повышению доходов населения. В Правительстве пообещали трудоустроить около 1 млн казахстанцев.


Правительство РК   Нефть   Алтай Кульгинов   Трудоустройство  
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