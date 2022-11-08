До ста жамбылцев в сутки обращаются в «скорую» за помощью при ОРВИ

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О готовности медицинских учреждений Жамбылской области к эпидсезону ОРВИ и гриппа сообщили в управлении здравоохранения региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жамбылцы стали чаще обращаться за медицинской помощью в лечении ОРВИ и гриппа в медучреждения области, - сообщают в ведомстве. - За сутки в областную инфекционную больницу обращаются в среднем от 60 до 100 человек, из них более 40% госпитализируются на стационарное лечение. Больным оказывается медицинская помощь, врачи-инфекционисты проводят консультации и дают рекомендации по лечению в домашних условиях. Граждане находятся под контролем участкового врача», - отметили в управлении.

С начала эпидемического сезона все чаще жамбылцы вызывают скорую помощь на дом, обращаются за первичной медико-санитарной помощью с симптомами острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

В управлении утверждают, что все медучреждения области оснащены необходимым оборудованием, лекарственными препаратами и средствами. В регионе имеется 200 штук ИВЛ, три тыс. пульсоксиметров, 400 тыс. средств индивидуальной защиты и масок, 120 тыс. шпателей, 10 тыс. термометров, 41 тыс. капсул тамифлю и реленза, 8 тыс. тюбиков оксолиновой мази, достаточное количество дезинфицирующих средств, кварцевых ламп и рециркуляторов для обеззараживания воздуха, а также 50 единиц автотранспорта. Отмечают неснижаемый запас противовирусных препаратов и антибиотиков.

По информации ведомства, в области работают более пяти тысяч сотрудников медучреждений. Подготовлены и обучены врачи- инфекционисты, участковые врачи общей практики и другие медицинские работники.

Для того чтобы помочь большему количеству жамбылцев, выделили дополнительно 27 контактных телефонов, на прием к врачу можно записаться онлайн.

Как сообщалось, в Жамбылской области отмечают увеличение количества заболевших ОРВИ и гриппом. С 1 октября зарегистрировано свыше 6 700 случаев заболевания. Специалисты установили циркуляцию гриппа «В» и не гриппозных вирусов среди жамбылцев. 60% заболевших - это дети до 14 лет.