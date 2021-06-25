РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:11, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    До смерти избил незнакомца 23-летний костанаец

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе отдыха на городском пляже один костанаец до смерти забил второго. Факт подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, передает МИА «Казинформ».

    «В ходе предварительного расследования установлено, что в этот день трое молодых людей выехали отдохнуть и искупаться в районе городского пляжа. После чего между одним из них и подошедшим к ним потерпевшим возник конфликт, в результате которого последнему 23-летний мужчина нанес несколько ударов рукой. От полученных телесных повреждений незнакомец скончался»,- сообщили в полиции.

    В настоящее время досудебное расследование продолжается. В рамках уголовного дела запланировано проведение судебных экспертиз, и проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности, с целью привлечения виновного лица к уголовной ответственности.

    Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УП Костаная.

    По факту смерти 27-летнего жителя областного центра проводится досудебное расследование по 106 ч.3 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть человека).


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Главная Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:34
    Экспорт товаров из Казахстана в Китай сокращается
    Сегодня, 09:26
    Инвесторы получат поддержку от прокуратуры ВКО
    Сегодня, 09:20
    Гребцы Кирилл Тубаев и Тимофей Емельянов завоевали бронзовые медали Азиатских игр
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!