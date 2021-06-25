До смерти избил незнакомца 23-летний костанаец

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе отдыха на городском пляже один костанаец до смерти забил второго. Факт подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, передает МИА «Казинформ».

«В ходе предварительного расследования установлено, что в этот день трое молодых людей выехали отдохнуть и искупаться в районе городского пляжа. После чего между одним из них и подошедшим к ним потерпевшим возник конфликт, в результате которого последнему 23-летний мужчина нанес несколько ударов рукой. От полученных телесных повреждений незнакомец скончался»,- сообщили в полиции.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. В рамках уголовного дела запланировано проведение судебных экспертиз, и проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности, с целью привлечения виновного лица к уголовной ответственности.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УП Костаная.

По факту смерти 27-летнего жителя областного центра проводится досудебное расследование по 106 ч.3 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть человека).