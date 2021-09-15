До смерти чуть не забили парня в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау накануне произошла драка между молодыми людьми. Группа парней пыталась избить одного жителя города. Полцейские определили основного зачинщика, остальных все еще ищут, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилось видео драки молодых людей. Автор ролика утверждает, что группа парней чуть до смерти не забили одного железной дубинкой. Что стало причиной конфликта, пока еще неизвестно. На видео слышно, что мужчина, снимавший его, грозится вызвать полицию. Однако, по словам стражей порядка, по этому конфликту не было обращений.

И, тем не менее, полицейские города Темиртау задержали одного из участников драки.

«В полиции не зафиксировано обращение по этому конфликту. В Старогородском отделе полиции УП г. Темиртау зарегистрировано уголовное дело по ст. 293 ч.2 УК РК. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили и задержали основного зачинщика происшествия – 16-летнего молодого человека. Он дал признательные показания. Сотрудники полиции устанавливают остальных участников инцидента и обстоятельства произошедшего», - добавили в пресс-службе ДП Карагандинской области.



















