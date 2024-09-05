До сих пор не начат средний ремонт поврежденных паводком участков дороги Кульсары-Доссор

Весной текущего года часть дороги от города Кульсары до поселка Доссор в Макатском районе Атырауской области была затоплена паводковыми водами. Позднее ее временно восстановили, но средний ремонт на этом участке не начат до сих пор, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил заместитель директора Атырауского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Аслан Дюсенов, поврежденные участки дороги, соединяющей административный центр Жылыойского района город Кульсары и поселок Доссор в Макатском районе, выявлены.

Во время наводнения на указанной дороге был размыт участок между 101 и 102 километрами. Затем было установлено повреждение дороги на участках между 119 и 121, 122 и 123, 134 и 135 километрами.

- Ранее на этой дороге между 101 и 102 километрами не было водопропускной трубы. Паводком размыло часть дороги. После этого была уложена железная труба, и временно восстановлено движение. Теперь, во время среднего ремонта временно уложенная труба будет удалена. На ее месте будут построены две железобетонные трубы, – сказал Аслан Дюсенов.

По его словам, средний ремонт на поврежденном участке дороги между Кульсары и Доссором еще не начался, потому что объявлен конкурс на определение подрядчика для проведения ремонта.

- В Атырауской области погода теплая до ноября. То есть, возможность для начала среднего ремонта есть. До ноября мы планируем провести средний ремонт участка дороги между 101 и 102 километрами, – сказал А.Дюсенов.

Планируется провести средний ремонт на отрезке 41,8 километра указанной дороги. Средний ремонт будет продолжен и в следующем году.