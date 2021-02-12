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    04:19, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    До семи тысяч ПЦР-тестов в сутки проводят в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области число проводимых в сутки ПЦР-тестов приблизилось к 7 тысячам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За один день в Атырауской области был проведен 6931 ПЦР-тест. Это самый высокий показатель с начала пандемии. 6 января этого года было зарегистрировано проведение 6081 ПЦР-теста. Количество проведенных тестов превысило численность населения региона. На 100 тысяч жителей приходится 101 493 теста», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    Напомним, что в области работает 12 ПЦР-лабораторий. Всего с начала пандемии коронавируса в регионе проведено 666 тысяч ПЦР-тестов.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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