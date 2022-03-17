РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:44, 17 Март 2022 | GMT +6

    До семи сократилось число пациентов с КВИ в стационаре в Атырау

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в стационаре до 7 человек сократилось число пациентов с COVID-19. Все они получают лечение в модульной больнице в областном центре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области. За последние сутки в регионе выявлено 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Два случая подтверждено в городе Атырау, ещё два случая на месторождении Тенгиз в Жылыойском районе региона.

    У двоих пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у двоих человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились два человека.
    В настоящее время 7 пациентов получают лечение от COVID-19 в модульной больнице, 77 человек находятся на амбулаторном лечении.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!