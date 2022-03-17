До семи сократилось число пациентов с КВИ в стационаре в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в стационаре до 7 человек сократилось число пациентов с COVID-19. Все они получают лечение в модульной больнице в областном центре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области. За последние сутки в регионе выявлено 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Два случая подтверждено в городе Атырау, ещё два случая на месторождении Тенгиз в Жылыойском районе региона.

У двоих пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у двоих человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились два человека.

В настоящее время 7 пациентов получают лечение от COVID-19 в модульной больнице, 77 человек находятся на амбулаторном лечении.