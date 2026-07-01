До семи лет на погашение: в Казахстане запустили новую платформу для должников

Агентством по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Первым кредитным бюро разработана Единая цифровая платформа для урегулирования задолженности по потребительским беззалоговым кредитам Finkelisim.kz, передает Kazinform.

Цифровая платформа начала функционировать с 1 июля 2026 года на базе банковского и микрофинансового омбудсманов по принципу «единого окна» в порядке медиации.

Для кого предназначена платформа?

Новый сервис предназначен для граждан, имеющих просроченную задолженность по потребительским беззалоговым кредитам, то есть кредитам, не обеспеченным залогом имущества, одновременно перед несколькими кредиторами — банками, микрофинансовыми организациями либо коллекторскими агентствами.

Теперь заемщику не потребуется обращаться по вопросам урегулирования задолженности к каждому кредитору отдельно. Можно подать одно заявление на платформе, которое будет рассмотрено всеми кредиторами, перед которыми имеются обязательства.

Участие заемщика в процедуре коллективного урегулирования является бесплатным, за исключением — услуг медиатора. При этом до 1 января 2027 года расходы на услуги медиатора будут покрываться за счет банковского и микрофинансового омбудсманов.

Платформа Finkelisim.kz автоматически собирает сведения о задолженности заемщика перед всеми кредиторами и формирует информацию, необходимую для рассмотрения обращения.

По результатам рассмотрения обращения и согласования условий с кредиторами заемщику может быть предложен единый график погашения задолженности сроком до пяти лет, а для социально уязвимых категорий граждан и получателей адресной социальной помощи — до семи лет.

Кто может подать заявление на платформе?

Заявление на платформе может подать заемщик, который одновременно соответствует следующим критериям:

имеет просроченную задолженность по кредитам сроком 90 и более календарных дней перед двумя и более кредиторами;

совокупная задолженность по кредитам составляет от 150 МРП до 1 600 МРП, то есть от 648 750 тенге до 6 920 000 тенге в 2026 году;

по задолженности отсутствуют судебные акты о взыскании, исполнительные надписи нотариуса и иные меры принудительного взыскания.

При этом в процедуре коллективного урегулирования не могут участвовать заемщики, имеющие:

ипотечные займы;

автокредиты;

банковские займы или микрокредиты, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;

кредиты, оформленные мошенническим путем;

кредиты, по которым в соответствии с законодательством предоставлена отсрочка платежей заемщикам, проходящим срочную воинскую службу;

кредиты, по которым уже действует соглашение об урегулировании спора в порядке медиации;

задолженность, по которой применяются процедуры восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства.

Как будет проходить процедура рассмотрения заявления заемщика на платформе?

Для начала заемщику необходимо пройти регистрацию на платформе, в том числе биометрическую идентификацию, чтобы подтвердить свою личность и исключить подачу заявления посторонними лицами. После этого можно подать заявление на урегулирование задолженности.

Далее платформа автоматически проверяет по данным кредитных бюро соответствует ли заемщик условиям коллективного урегулирования.

Если заемщик соответствует установленным условиям и критериям, платформа формирует список кредитов, которые могут быть включены в урегулирование, и направляет эту информацию кредиторам.

Кредиторы проверяют сведения по займам и подтверждают размер задолженности. После этого заемщику на платформе направляются документы для подписания: протокол с решением омбудсмана, единый график погашения долга, договор с медиатором, а также медиативные соглашения с каждым кредитором.

Заемщик должен ознакомиться с предложенными условиями и подписать документы на платформе в течение 72 часов. Если документы не будут подписаны в этот срок, это будет считаться отказом от участия в процедуре урегулирования.

После подписания документов кредиторы приостанавливают взыскание задолженности по кредитам, включенным в процедуру урегулирования.

Далее заемщик вносит платежи по единому графику, а платформа распределяет деньги между кредиторами пропорционально размеру задолженности.

Информация о применении процедуры коллективного урегулирования и ее завершении будет направляться кредиторами в кредитные бюро.

Если заемщик не будет выполнять условия подписанных соглашений, кредитор по истечении 40 дней просрочки платежей вправе взыскать задолженность в порядке, установленном законодательством.

При этом повторное участие заемщика в процедуре коллективного урегулирования задолженности не допускается.

Заемщики, которые не имеют возможности исполнять обязательства по кредитам, вправе рассмотреть вопрос об обращении за применением процедуры внесудебного банкротства при соответствии условиям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».

С порядком подачи заявления на внесудебное банкротство физического лица можно ознакомиться на портале электронного правительства egov.kz по ссылке.

Как будет формироваться единый график погашения задолженности?

Единый график будет формироваться с учетом общей суммы задолженности заемщика

Для заемщиков на общих условиях:

при совокупной задолженности до 1 млн тенге максимальный ежемесячный платеж составит 84 тыс. тенге сроком на 12 месяцев;

при совокупной задолженности от 5 до 7 млн тенге максимальный ежемесячный платеж составит 117 тыс. тенге сроком на 60 месяцев.

Для заемщиков, относящихся к социально уязвимым слоям населения, и получателей адресной социальной помощи предусмотрены более мягкие условия: