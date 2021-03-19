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До семи лет лишения свободы грозит подозреваемому в краже инструментов в Таразе

19 Марта 2021 16:12
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До семи лет лишения свободы грозит подозреваемому в краже инструментов в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Кражу инструментов на крупную сумму раскрыли полицейские Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 22 февраля с заявлением в полицию обратился представитель таразской компании.

«Он сообщил, что этой же ночью примерно в 05:00 часов неизвестные лица взломали двери и проникли в торговый дом, где ведутся ремонтные работы. Похищены инструменты, материальный ущерб составил более восьмисот тысяч тенге», - пояснили в ведомстве.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции первого отдела управления полиции города Тараза задержали 24-летнего парня, который полностью признал свою вину. Инструменты были возвращены владельцу.

Подозреваемый в краже оказался жителем города Тараза. В отношении него начато досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК «Кража», по которой ему грозит ограничение свободы на срок от двух до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
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#Жамбылская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Галина Скрипник

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