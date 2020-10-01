До самого последнего дня перед голосованием не было никакого волнения - участница праймериз

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель ОФ «Лига волонтеров Казахстана» Айсулу Ерниязова высказала свое мнение о выборах в праймериз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже сегодня, в первый день голосования, с самого утра начались переживания, как во время любых соревнований. Вспомнилось это чувство, как в детстве, перед стартом или перед выходом на публику. Есть небольшие задержки информационной системы и напряжение среди участников нарастает. Но я всегда придерживаюсь позиции - если уже я в чём-то участвую, то доверяю до конца. И не сомневаюсь в честности и справедливости. То, что портал перегружен- это даже хорошо, значит голосующих людей много»,- рассказала волонтер.

По ее словам, праймериз выполнил поставленные задачи - возрос интерес и вовлечённость граждан.

«Я считаю, что за все дни агитации сделала все, что могла, - проводила агитационные встречи, снимала агитационные ролики, не нарушала никаких правил. Теперь с удовольствием жду результатов внутрипартийного отбора. И искренне хочу, чтобы победили сильнейшие, и желаю всем удачи! А нашим однопартийцам активности и терпения»,- подытожила спикер.