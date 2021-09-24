До пяти возросло количество погибших на Эльбрусе альпинистов

НАЛЬЧИК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Специалисты завершили поисково-спасательные работы по оказанию помощи группе альпинистов на горе Эльбрус. Об этом ТАСС сообщил начальник главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надёжин, передает МИА «Казинформ».

«В 02:45 24 сентября поисково-спасательные работы по спасению группы туристов из 19 человек на горе Эльбрус завершены», - сказал собеседник агентства.

Поиски и эвакуацию группы спасатели осуществляли более семи часов. Всего к работам было привлечено 69 человек и 16 единиц техники.

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте более 5 тыс. метров на Эльбрусе, запросила помощь у спасателей вечером 23 сентября. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС России. Пять альпинистов из группы погибли, еще 14 человек удалось спасти.

Ранее сообщалось о трех погибших альпинистах.