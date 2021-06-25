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    16:26, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    До пяти тысяч человек в сутки вакцинируют в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за неделю в пять раз увеличилось число желающих получить вакцину против коронавируса. Об этом заявили в управлении здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, на прошлой неделе в день вакцину получали , в среднем, около одной тысячи человек. На этой неделе – от 4-х до 5,4 тысячи человек в день.

    «По состоянию на 25-е июня, первую дозу вакцины получили свыше 99,8 тысяч человек. За 24-е июня вакцинировалось рекордное количество жителей области - 5486. Население стало больше проявлять свою осознанность по отношению к своему здоровью и сохранности здоровья окружающих. Мы это связываем с тем, что граждане стали понимать всю опасность заболевания нового штамма коронавирусной инфекции, меньше поддаваться провокационным и дезинформирующим фейковым публикациям в социальных сетях», - сообщили в пресс-службе.

    Ранее заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов отмечал, что для достижения коллективного иммунитет необходимо привить 311 тысяч человек. В таком случае ожидается прекращение распространения COVID-19, минимизация госпитализации с инфекцией в стационар в кислородозависимом состоянии.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Вакцинация
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