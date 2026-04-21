До пяти тысяч соцработников аттестуют в Казахстане в этом году
В Казахстане планируют увеличить число аттестованных социальных работников до 5 тысяч человек в этом году. Об этом на заседании Правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам министра, особое внимание в стране уделяется повышению квалификации социальных работников.
— В настоящее время в отрасли работают порядка 12 тысяч социальных работников, создан единый реестр для их учета, внедрена система признания квалификации, которую прошли 2 447 специалистов. Утверждены восемь профессиональных стандартов, — сообщил Аскарбек Ертаев.
Также разработаны шесть специальных обучающих модулей, позволяющие последовательно повышать квалификацию кадров.
— В текущем году планируется доведение числа аттестованных до пяти тысяч социальных работников, в том числе через обновление образовательных программ совместно с ведущими вузами страны, а также внедрением системы онлайн-обучения по направлениям социальной сферы, — отметил он.