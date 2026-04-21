До пяти тысяч соцработников аттестуют в Казахстане в этом году

По словам министра, особое внимание в стране уделяется повышению квалификации социальных работников.

— В настоящее время в отрасли работают порядка 12 тысяч социальных работников, создан единый реестр для их учета, внедрена система признания квалификации, которую прошли 2 447 специалистов. Утверждены восемь профессиональных стандартов, — сообщил Аскарбек Ертаев.

Также разработаны шесть специальных обучающих модулей, позволяющие последовательно повышать квалификацию кадров.

— В текущем году планируется доведение числа аттестованных до пяти тысяч социальных работников, в том числе через обновление образовательных программ совместно с ведущими вузами страны, а также внедрением системы онлайн-обучения по направлениям социальной сферы, — отметил он.