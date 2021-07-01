До пяти лет тюрьмы грозит семейчанину за пьяное вождение

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жителю Семея грозит до пяти лет лишения свободы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

13 июня около 11:00 часов по улице Комбинатская сотрудниками БПП был задержан 33-летний житель Семея, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления транспортными средствами сроком на три года, сел за руль управления автомобилем.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 346 части 1 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии опьянения». Водитель автомобиля был задержан и в настоящее время водворен в изолятор временного содержания. Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

За совершение данного уголовного правонарушения предусмотрено лишение свободы до пяти лет и пожизненным лишением права управления транспортным средством. Досудебное расследование продолжается.