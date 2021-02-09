РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:33, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    До пяти лет грозит акмолинке, заразившей ВИЧ-инфекцией своего друга

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – До пяти лет лишения свободы грозит 37-летней акмолинке, не предупредившей полового партнера о своем ВИЧ-положительном статусе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, сообщение о преступлении поступило в дежурную часть Целиноградского отдела полиции 6 февраля. 43-летний мужчина сообщил, что полгода назад познакомился с девушкой, с которой у них впоследствии возникли интимные отношения и продолжались меньше полугода.

    «В начале февраля потерпевшему стало известно, что он является ВИЧ-положительным. Позже выяснилось, что его 37-летняя девушка уже несколько лет тоже стоит на учете как ВИЧ-положительная. Сделав вывод о том, что девушка заразила его инфекцией, заведомо зная о наличии у нее данного заболевания, мужчина обратился в полицию», - рассказали в ведомстве.

    Полицейские установили, что гражданка знала о наличии в ее организме ВИЧ-инфекции и была предупреждена об уголовной ответственности за заражение другого лица.

    Как добавили в полиции, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РК (Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)), возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:00
    Более 100 бронзовых зеркал найдены в кургане Сакураи Чаусуяма в Японии
    Сегодня, 12:51
    Аэрофлот возобновляет полеты в Шымкент
    Сегодня, 12:47
    Свыше 163 млн кибератак совершено на госресурсы Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!