До пяти лет грозит акмолинке, заразившей ВИЧ-инфекцией своего друга

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – До пяти лет лишения свободы грозит 37-летней акмолинке, не предупредившей полового партнера о своем ВИЧ-положительном статусе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, сообщение о преступлении поступило в дежурную часть Целиноградского отдела полиции 6 февраля. 43-летний мужчина сообщил, что полгода назад познакомился с девушкой, с которой у них впоследствии возникли интимные отношения и продолжались меньше полугода.

«В начале февраля потерпевшему стало известно, что он является ВИЧ-положительным. Позже выяснилось, что его 37-летняя девушка уже несколько лет тоже стоит на учете как ВИЧ-положительная. Сделав вывод о том, что девушка заразила его инфекцией, заведомо зная о наличии у нее данного заболевания, мужчина обратился в полицию», - рассказали в ведомстве.

Полицейские установили, что гражданка знала о наличии в ее организме ВИЧ-инфекции и была предупреждена об уголовной ответственности за заражение другого лица.

Как добавили в полиции, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РК (Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)), возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



