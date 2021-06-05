До пяти лет грозит акмолинцу, хранившему незарегистрированное оружие

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Житель Шортандинского района Акмолинской области нашел и хранил у себя мелкокалиберную винтовку и охотничье ружье. Теперь акмолинцу грозит до пяти лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, в ходе проводимых отработок в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Кару» сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности был выявлен факт незаконного хранения оружия и боеприпасов.

«У 34-летнего жителя одного из сел Шортандинского района наркополицейские совместно с сотрудниками территориального подразделения изъяли два незарегистрированных оружия: мелкокалиберную винтовку ТОЗ-8 с 50 патронами и гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра с 9 патронами. Со слов мужчины, оружие ему не принадлежит, он нашел его вблизи водоема, расположенного возле села», - пояснили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 287 УК КР «Незаконное хранение оружия». По изъятому оружию назначены экспертизы. Как добавили полицейские, согласно санкции указанной статьи, теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Всего с начала проведения республиканского ОПМ «Кару» наркополицейскими изъято пять единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.