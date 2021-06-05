РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:45, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    До пяти лет грозит акмолинцу, хранившему незарегистрированное оружие

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Житель Шортандинского района Акмолинской области нашел и хранил у себя мелкокалиберную винтовку и охотничье ружье. Теперь акмолинцу грозит до пяти лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, в ходе проводимых отработок в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Кару» сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности был выявлен факт незаконного хранения оружия и боеприпасов.

    «У 34-летнего жителя одного из сел Шортандинского района наркополицейские совместно с сотрудниками территориального подразделения изъяли два незарегистрированных оружия: мелкокалиберную винтовку ТОЗ-8 с 50 патронами и гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра с 9 патронами. Со слов мужчины, оружие ему не принадлежит, он нашел его вблизи водоема, расположенного возле села», - пояснили в ведомстве.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 287 УК КР «Незаконное хранение оружия». По изъятому оружию назначены экспертизы. Как добавили полицейские, согласно санкции указанной статьи, теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

    Всего с начала проведения республиканского ОПМ «Кару» наркополицейскими изъято пять единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.


    Теги:
    МВД РК Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:12
    В каких регионах Казахстана стартовал отопительный сезон
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев казахстанцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!