До пяти человек сократилось число больных КВИ в Атырауской области
В настоящее время в стационарах области больных с коронавирусом нет. Дома лечатся пять человек. Все больные коронавирусом находятся в Атырау.
«Прошлым летом число больных КВИ в Атырау и районах в отдельные дни превышало 10 тысяч человек», - напомнили в пресс-службе облздрава.
Первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции в Атырауской области привиты 270 590 человек. Второй компонент вакцины получили 258 436 жителей области. Третью дозу одной из используемых в стране вакцин против КВИ получили 59 132 жителя региона.
Вакциной Pfizer в области привиты 8 717 человек, среди них беременные и кормящие женщины, а также подростки и прошедшие ревакцинацию.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.