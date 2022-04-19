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    21:50, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    До пяти человек сократилось число больных КВИ в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Прошлым летом число больных КВИ в Атырау и районах в отдельные дни превышало 10 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

    В настоящее время в стационарах области больных с коронавирусом нет. Дома лечатся пять человек. Все больные коронавирусом находятся в Атырау.

    «Прошлым летом число больных КВИ в Атырау и районах в отдельные дни превышало 10 тысяч человек», - напомнили в пресс-службе облздрава.

    Первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции в Атырауской области привиты 270 590 человек. Второй компонент вакцины получили 258 436 жителей области. Третью дозу одной из используемых в стране вакцин против КВИ получили 59 132 жителя региона.

    Вакциной Pfizer в области привиты 8 717 человек, среди них беременные и кормящие женщины, а также подростки и прошедшие ревакцинацию.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК
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