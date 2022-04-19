До пяти человек сократилось число больных КВИ в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Прошлым летом число больных КВИ в Атырау и районах в отдельные дни превышало 10 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

В настоящее время в стационарах области больных с коронавирусом нет. Дома лечатся пять человек. Все больные коронавирусом находятся в Атырау.

«Прошлым летом число больных КВИ в Атырау и районах в отдельные дни превышало 10 тысяч человек», - напомнили в пресс-службе облздрава.

Первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции в Атырауской области привиты 270 590 человек. Второй компонент вакцины получили 258 436 жителей области. Третью дозу одной из используемых в стране вакцин против КВИ получили 59 132 жителя региона.

Вакциной Pfizer в области привиты 8 717 человек, среди них беременные и кормящие женщины, а также подростки и прошедшие ревакцинацию.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.