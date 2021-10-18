До полумиллиона саженцев планируется высадить в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - До 2025 года в Костанайской области планируется высадить 500 тысяч саженцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен Аскаров.

Как отметил руководитель профильного ведомства, ежегодно в период осенней и весенней санитарной очистки, благоустройства и озеленения населенных пунктов акиматами городов и районов проводятся работы по посадке зеленых насаждений.

Начиная с 2019 года акиматами городов и районов области было высажено более 111 тысяч саженцев. Однако в период пандемии количество высаженных деревьев снизилось на 37%.

«В текущем году наибольшее количество саженцев было высажено Карабалыкским (6 930) и Федоровским (3 860) районами. Наименьшее количество деревьев было высажено в Сарыкольском (800) и в Джангельдинском (1 000) районах,- сообщил Д. Аскаров. – В текущем году в населенных пунктах Костанайской области было запланировано провести высадку 24 711 деревьев. Фактически акиматами городов и районов за период весеннего и осеннего периода благоустройства было высажено более 38 тысяч деревьев. Всего Региональным планом озеленения с 2021 по 2025 годы предусмотрено высадить 500 тысяч саженцев».

Управлению природных ресурсов рекомендовано оказать содействие акиматам городов и районов в части подготовки саженцев в питомниках на 2022-2025 год.