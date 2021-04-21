До полумиллиона доз иностранной вакцины может поступить в РК в апреле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Pуководитель департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Нур-Султану Нурлыбек Асылбеков прокомментировал вопрос закупа иностранной вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На финише некоторые переговорные процессы. Все они со стороны производителей являются конфиденциальной информацией. Поэтому только после подписания договоров мы можем об этом говорить. Планируем, что в апреле возможно до 500 тысяч доз иностранной вакцины поступит в Казахстан», - сказал Нурлыбек Асылбеков на брифинге в СЦК.

Он озвучил названия некоторых фирм-производителей.

«Сейчас это Pfizer Biotek, Johnson&Johnson, китайская вакцина «Синофарм». Есть ряд других компаний, с которыми переговорные процессы идут медленнее. Надо понимать, что это очень большие компании, в которых решение принимается не очень быстро, тем более что в мире вакцины не хватает», - подчеркнул спикер.

Ранее вице-министр здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов рассказал о ходе вакцинации против коронавируса в стране.

«Отмечается наращивание темпа вакцинации, охват вакцинацией увеличился до более 70 тыс. человек в сутки. На сегодня первым компонентом привито 766 614, вторым компонентом – 126 550 граждан. В регионах имеется в наличии порядка 156 тысяч. доз вакцин. Поставка вакцины осуществляется поэтапно согласно графику», - сказал Е. Киясов.