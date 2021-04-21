До полумиллиона доз иностранной вакцины может поступить в РК в апреле
«На финише некоторые переговорные процессы. Все они со стороны производителей являются конфиденциальной информацией. Поэтому только после подписания договоров мы можем об этом говорить. Планируем, что в апреле возможно до 500 тысяч доз иностранной вакцины поступит в Казахстан», - сказал Нурлыбек Асылбеков на брифинге в СЦК.
Он озвучил названия некоторых фирм-производителей.
«Сейчас это Pfizer Biotek, Johnson&Johnson, китайская вакцина «Синофарм». Есть ряд других компаний, с которыми переговорные процессы идут медленнее. Надо понимать, что это очень большие компании, в которых решение принимается не очень быстро, тем более что в мире вакцины не хватает», - подчеркнул спикер.
Ранее вице-министр здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов рассказал о ходе вакцинации против коронавируса в стране.
«Отмечается наращивание темпа вакцинации, охват вакцинацией увеличился до более 70 тыс. человек в сутки. На сегодня первым компонентом привито 766 614, вторым компонентом – 126 550 граждан. В регионах имеется в наличии порядка 156 тысяч. доз вакцин. Поставка вакцины осуществляется поэтапно согласно графику», - сказал Е. Киясов.