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До одного миллиона человек обеспечат работой до конца года в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
26 Октября 2021, 09:42
До одного миллиона человек обеспечат работой до конца года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов пообещал обеспечить мерами занятости более 1 млн человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, в этом году 1,2 млн человек планируется обеспечить мерами занятости, в том числе 700 тысяч человек в рамках госпрограммы «Енбек», 2 тысячи человек в рамках Дорожной карты занятости, еще предусмотрено создание 440 тысяч новых рабочих мест в рамках государственных программ. В настоящее время по трем направлениям мерами поддержки охвачено около 1 млн человек», - сказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.

Ранее министр заявил о снижении уровня безработицы в стране.

«С начала пандемии сократилось число непродуктивно занятых с 12,2% до 7,4%. Самое главное – это то, что уровень безработицы сохранился в объеме 4,9%, а уровень молодежной безработицы снизился в сравнении с прошлым годом и составил 3,7%», - сообщил глава Минтруда.


Минтруда РК   Занятость  
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