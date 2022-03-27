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    04:41, 27 Март 2022 | GMT +6

    До минимума сократилось число больных COVID-19 в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области число получающих лечение от коронавирусной инфекции дома и в инфекционных стационара сократилось до 34 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

    «За последние сутки в регионе заболевших коронавирусной инфекцией не выявлено. В области от коронавирусной инфекции лечатся 34 пациента. Пятеро из них находятся в построенной во время пандемии модульной больнице, 29 человек получают лечение амбулаторно дома. В реанимациях с коронавирусной инфекцией в регионе пациентов нет», - проинформировали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    Напомним, летом число болеющих коронавирусной инфекцией в отдельные дни превышало 10 тысяч человек. Под их лечение были отданы практически все стационары и два общежития.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Общество
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