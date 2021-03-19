До лета продлили режим особого карантина в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Правительство Азербайджана сегодня в ходе брифинга Оперативного штаба приняло постановление о продлении особого карантинного режима на территории Азербайджана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается, для предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19 и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлевается до 06:00 часов 1 июня 2021 года.

Решение кабмина затронуло в первую очередь общественный транспорт, работа которого приостанавливается на территории страны в дни праздника Новруз (Наурыз), т.е. с 20 по 29 марта, а также до 1 июня по выходным дням. Кроме того, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, как свадьбы и дни рождения. Возобновление работы бакинского метрополитена также не ожидается. Как сообщили на брифинге, вопрос о функционировании метро может быть включен в повестку дня только после очередных послаблений карантинного режима.

Отметим, что в последние дни в Азербайджане наблюдается рост числа заражений коронавирусом. Больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировано в Баку – 52,9% от общего числа. Далее по числу инфицированных лидируют Абшеронский район, Сумгайыт, низменные районы, Гянджа-Газахский регион.

Ранее в Азербайджане был обнаружен «британский» штамм коронавируса. По словам властей республики, несмотря на то, что этот штамм обладает высокой способностью сохранять заразность, применяемая в Азербайджане вакцина эффективна против разных штаммов коронавируса, в т.ч. «британского».

Между тем власти АР для исключения рисков заражения призывают людей активно получать иммунизацию. По данным Оперативного штаба до настоящего времени в Азербайджане вакцинировались более 500 тысяч человек. Со следующей недели в стране начнется вакцинация лиц старше 40 лет. До сих пор в стране проводилась вакцинация лиц старше 50 и 60 лет.

На сегодняшний день в Азербайджан доставлено около 1,5 миллиона доз вакцины от COVID-19 китайского производства. При этом отмечается, что в страну пока не завезена вакцина «AstraZeneca». Отдельные инфекционисты призывают власти отказаться от этого препарата на фоне недавнего инцидента с медсестрой в грузинской больнице.

Тем временем, в данный момент на стадии обсуждения находится вопрос о предоставлении в будущем в Азербайджане дополнительных привилегий для вакцинированных лиц.

Напомним, за последние сутки в стране выявлено 879 случаев заражения COVID-19, 11 человек скончались. В целом, до сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 244 303 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 232 228 человека вылечились, 3325 скончались.