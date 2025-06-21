До конца поливного сезона Казахстан получит по Сырдарье еще 1,5 млрд кубометров воды

— Мы должны учитывать, что есть вегетационный и межвегетационный периоды. В соответствии с этим, с 1 октября по сегодняшний день по реке Сырдарья в Шардаринское водохранилище поступило 14 миллиардов 200 миллионов кубометров воды. До завершения поливного сезона осталось около трех месяцев. В соответствии с нашим соглашением, в этот период мы планируем, что сможем получить дополнительно 1,5 миллиарда кубометров воды, — сказал Н.Нуржигитов корреспонденту агентства.

По словам министра, с 1 октября 2003 года по 1 октября 2024 года узбекская сторона направила по реке Сырдарья в Шардару 14,8 миллиарда кубометров воды.

Ранее Министерство сообщило, что в этом году по реке Сырдарья в Шардаринское водохранилище поступит 16 миллиардов кубометров воды.

Кроме того, сообщалось, что Казахстан и Узбекистан намерены установить водомерные устройства на реке Сырдарья. Как отметил министр Н. Нуржигитов, эта работа должна быть завершена в текущем году.

В начале года министр заверил, что ситуация с водой не будет хуже, чем в прошлом году.