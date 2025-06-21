РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:52, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    До конца поливного сезона Казахстан получит по Сырдарье еще 1,5 млрд кубометров воды

    С 1 октября 2024 года по реке Сырдарья в Шардаринское водохранилище поступило 14,2 миллиарда кубометров воды. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, находящийся в Ташкенте в рабочей поездке, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    До конца поливного сезона Казахстан получит по Сырдарье еще 1,5 млрд кубометров воды
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    — Мы должны учитывать, что есть вегетационный и межвегетационный периоды. В соответствии с этим, с 1 октября по сегодняшний день по реке Сырдарья в Шардаринское водохранилище поступило 14 миллиардов 200 миллионов кубометров воды. До завершения поливного сезона осталось около трех месяцев. В соответствии с нашим соглашением, в этот период мы планируем, что сможем получить дополнительно 1,5 миллиарда кубометров воды, — сказал Н.Нуржигитов корреспонденту агентства.

    По словам министра, с 1 октября 2003 года по 1 октября 2024 года узбекская сторона направила по реке Сырдарья в Шардару 14,8 миллиарда кубометров воды.

    Ранее Министерство сообщило, что в этом году по реке Сырдарья в Шардаринское водохранилище поступит 16 миллиардов кубометров воды.

    Кроме того, сообщалось, что Казахстан и Узбекистан намерены установить водомерные устройства на реке Сырдарья. Как отметил министр Н. Нуржигитов, эта работа должна быть завершена в текущем году.

    В начале года министр заверил, что ситуация с водой не будет хуже, чем в прошлом году.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Казахстан Узбекистан Вода Нуржан Нуржигитов
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают