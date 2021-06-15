Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

До конца июня проект «Ashyq» планируется внедрить в аэропортах и ж/д вокзалах РК

Автор:  
Серик Сабеков
15 Июня 2021, 09:53
До конца июня проект «Ashyq» планируется внедрить в аэропортах и ж/д вокзалах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня система «Ashyq» включает в себя более 10 тысяч объектов. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня система «Ashyq» включает в себя более 10 тысяч объектов всех сфер деятельности, зарегистрировано 2 млн 100 тысяч пользователей. Проводится интеграция паспорта вакцинации с приложением «Ashyq», - сказал Алексей Цой.

Министр добавил, что до конца июня проект «Ashyq» планируется внедрить в аэропортах, на железнодорожных вокзалах.

«С момента внедрения «Ashyq» выявлено 4 401 с положительным результатом ПЦР теста и 3981 контактных лиц», - добавил Алексей Цой.

Ранее сообщалось, что на сегодня лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 21 204 человека. В тяжелом состоянии находятся 458 пациентов.

На 15 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 204 человека (20 109 КВИ+ и 1 095 КВИ-), из них: в стационарах находится – 6 655 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 549 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 458 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 110 пациентов, на аппарате ИВЛ – 69 пациентов.


Правительство РК   Минздрав РК   Здравоохранение   Цифровой Казахстан   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы