27 Июля 2022 12:51

До конца года завершится процесс слияния АО «НК «КазАвтоЖол» и ТОО «Казахавтодор»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разработан проект постановления, касающийся объединения АО «НК «КазАвтоЖол» и ТОО «Казахавтодор». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам расширенного заседания Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2022 года во исполнение поручения Главы государства были проведены необходимые мероприятия. Министерством разработан проект постановления «О некоторых вопросах республиканской собственности» для объединения АО «НК «КазАвтоЖол» и ТОО «Казахавтодор». Проект этого документа будет внесен в канцелярию Премьер-Министра в августе текущего года. Процесс объединения вышеуказанных учреждений планируется завершить до конца текущего года», - говорится в ответе Министерства на запрос корреспондента агентства.

Как сообщили в ведомстве, после объединения Единая компания будет переименована в АО «НК «КазАвтоЖол».

«Эти действия позволят получить полный контроль за всем ходом работ по содержанию дорог. Кроме того, обеспечит оперативное и своевременное реагирование на запросы и жалобы пользователей автомобильных дорог, а также повысит уровень мобилизационной подготовки государства в случае чрезвычайных ситуаций», - отмечают в ведомстве.