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До конца года в Нур-Султане откроются 11 школ
11 Августа 2022 18:20

До конца года в Нур-Султане откроются 11 школ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления образования города Нур-Султана Касымхан Сенгазыев сообщил о подготовке к новому учебному году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в этом году библиотечный фонд столичных школ обновится за счет переизданных учебников 2 класса.

«В текущем учебном году в первый класс пойдут около 26 тыс. детей. Что касается учебников, на сегодня в фонде школ 1-11 классов имеется более 2,5 млн. учебников. В текущем году библиотечный фонд школ будет обновляться переизданными учебниками за 2-ой класс. Первая партия обновленных учебников будет доставлена 12 августа, выдача начнется с 15 августа. До 25 августа 100% учащихся столицы будут обеспечены учебниками и учебно-методическими комплексами. В связи с увеличением количества детей будет дозакуплено более 1 млн экземпляров», - сказал на онлайн брифинге глава столичного управления образования.

В столице 4 школы работают в три смены, 15 школ - в переуплотненном режиме.

«В целях решения вопроса трехсменных и переуплотненных школ до конца 2022 года будут введены в эксплуатацию 11 школ на 23 тыс. мест. Это, в свою очередь, решит проблему перегруженности 7 школ. В сентябре откроются две школы: школа Binom по ул. Е51, Е69, Е70 возле ЖК «Зам-Зам» и International School Of Nur-Sultan City в районе ул. Е-22 и пр.Туран. Общее количество ученических мест в данных школах составит 6 тыс. Согласно дорожной карте до 2025 года, запланировано строительство 67 школ на более чем 80 тыс. ученических мест», - добавил Касымхан Сенгазыев.


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