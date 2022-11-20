До конца года в Астане создадут 28 тысяч новых рабочих мест

20 Ноября 2022, 01:00

20 Ноября 2022, 01:00

До конца года в Астане создадут 28 тысяч новых рабочих мест

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице во дворце «Жастар» прошла общегородская ярмарка вакансий для безработных граждан, лиц, состоящих на учете службы пробации, освобожденных из мест лишения свободы. Более 50 работодателей приняли участие в ярмарке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В работе ярмарки приняли участие 55 работодателей, которые представили более 1400 вакансий. Большинство столичных организаций ищут строителей, инженеров. Учителя тоже востребованы. Сегодня в общегородской ярмарке приняли участие более 400 соискателей.

Средняя заработная плата, предлагаемая работодателями на данной ярмарке, составила от 150 до 400 тыс. тенге. До конца года в Астане будет создано 28 тысяч новых рабочих мест.

«Это девятая по счету ярмарка в этом году. На сегодняшний день имеет потребность в кадрах в сфере строительства, здравоохранения, производства, пищевого производства. Поэтому мы пригласили работодателей, у кого реально есть вакансии. До конца года мы планируем проведение еще одной ярмарки для молодежи», - сообщила руководитель отдела Центра занятости населения Астаны Бахыт Ракишева.

По мнению соискателей, главная ценность подобных мероприятий – возможность без потери времени пройти собеседование с несколькими работодателями в один день.

«Если искать для себя хорошую вакансию, то нужно использовать все методы поиска, потому что некоторые компании не публикуют свои вакансии в интернете. Тем более, когда читаешь описание вакансии, обязательно возникают вопросы, которые хочется задать работодателю. А на подобных ярмарках все детали можно уточнить сразу», - отметила соискательница Гульжан Абдразакова.

Работодателей же привлекают программы, которые проводит Центр занятости населения Астаны. Это проекты, направленные на трудоустройство граждан категории NEET, представителей социально уязвимых слоев населения и лиц предпенсионного возраста. В рамках этих проектов государство оплачивает от 35 до 50% оклада для сотрудников вышеперечисленных категорий.

«Мы регулярно участвуем во всех городских ярмарках вакансий. Наша компания занимается строительством, и мы постоянно нуждаемся в специалистах. Поэтому мы готовы нанимать выпускников без опыта работы и самостоятельно их обучать. Государство нам в этом помогает, выплачивая часть заработной платы на время стажировки сотрудника», - рассказала руководитель отдела кадров компании «Умит» Наталья Кагирманова.