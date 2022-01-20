До конца года доступ к услугам водоснабжения в костанайских селах увеличится до 76%

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вопросы обеспечения водоснабжением в сельской местности обсудили на аппаратном совещании в Костанайском областном акимате, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, обеспечение сельского населения качественной питьевой водой - одна из главных задач, поставленных Главой государства. Планируется, что уже в 2025 году в регионе будет обеспечен стопроцентный охват населения качественной питьевой водой.

«По итогам 2021 года, в сравнении с 2020 годом, по области обеспеченность услугами водоснабжения по населению возросла на 10,2% и составила 74,9%. Также выросло количество сел, обеспеченных услугами водоснабжения на 22,8%, что составляет 305 сел из общего числа 517, - сообщил на совещании руководитель Управления энергетики и ЖКХ Даурен Аскаров. — В целом за 2021 год дополнительно обеспечили услугами водоснабжения 118 сел».

Между тем, на обеспечение местных сел качественной питьевой водой, выделяются значительные бюджетные средства. К примеру, в 2020 году на сельское водоснабжение было выделено более 9,4 млрд тенге, почти такая же сумма выделена и в 2021 году - более 9,5 млрд тенге. В этом же году на эти цели выделено уже более 12,3 млрд тенге.

«В этом году запланированы к реализации 29 проектов сельского водоснабжения, из них 14 – новые, 15 - переходящие. Также будут продолжены работы по не введенным в эксплуатацию за 2021 год 5-ти объектам водоснабжения,- пояснил Д. Аскаров. — По итогам 2022 года, с учетом поддержанных переходящих и новых проектов, доступ к услугам водоснабжения увеличится по селам – с 59% до 76%, по сельскому населению с 74,9% до 87,2%».

В результате проделанной работы будут подключены к централизованной системе водоснабжения 15 сел, к пунктам очистки и раздачи воды – 7 сел, обеспечены качественной питьевой водой из пунктов раздачи привозной воды 66 сел, а также улучшено водоснабжение для 5 сел.

«Во исполнение поручения Главы государства по 100% обеспечению сельского населения качественным водоснабжением, до конца 2025 года, в планах: в период с 2023-2024 гг. реализовать имеющиеся 11 новых проектов; в 2022 году разработать еще 15 проектов, в 115 селах с 2022 по 2025 годы установить пункты раздачи привозной воды», - подытожил руководитель профильного ведомства.