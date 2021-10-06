До конца года будет расширен объем вакцинации – глава Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца года будет расширен объем вакцинации. Об этом рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакцинация идет своим чередом. Вакцинация осуществляется с согласия граждан, кроме тех пунктов, где подлежат обязательной вакцинации именно наиболее подверженные контактные группы, там, где высокий риск заболеть. Мы обеспечили доступность вакцины. Основная задача, когда говорили о самом охвате вакциной – 10 млн должно быть к осени, и мы говорили, что обеспечим доступность. Доступность обеспечена. Более 11 млн доз вакцины уже поставлено. Еще дополнительно идет 4 млн доз от Pfizer. Мы до 10 млн обеспечили в регионах доступность получения вакцины. Сейчас вакцинация идет. В принципе видим, что уровень растет», - пояснил глава Минздрава.

Алексей Цой отметил, что само понятие «подлежащее население» – это те, кому вообще можно поставить вакцину, те, которых определили, что им нужно поставить вакцину.

«Поэтому поставили 10 млн человек, посмотрели с учетом отводов медицинских. Некоторые регионы достигли показателей. Но мы поэтапно расширяем охват. Если посмотреть: первым компонентом привито 40,7%, а вторым – 35,3 % от общего населения страны. Поэтому поэтапно охватываем. До конца года будет расширен объем. Это будет свыше 10 млн человек. То есть, мы учитывали сам период вакцинации до осеннего периода. Дальше будет расширяться. По ответственности мы считаем, что позиция выполнена, вакцин в достаточном количестве, граждане сейчас могут прийти и вакцинироваться. Каких-то очередей нет», - добавил Алексей Цой.