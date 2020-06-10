До конца года 1200 объектов столицы будут адаптированы для инвалидов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проводится разъяснительная работа среди представителей малого и среднего бизнеса по вопросу обеспечения беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В Нур-Султане проводится работа по обследованию объектов образования, культуры, спорта, здравоохранения, а также малого и среднего бизнеса на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями, сообщил сегодня на брифинге заместитель руководителя городского управления занятости и социальной защиты города Илья Скуб.

«В соответствии с Общенациональным планом реализации Послания Первого Президента Республики Казахстан и Планом развития территорий до конца 2020 года запланировано паспортизировать и адаптировать 1 200 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. С 2012 года обследовано и адаптировано 1 287 объектов, что составляет 98,5% при плане до конца 2020 года 100%», – сказал И. Скуб.

Приведены в соответствие 34 объекта госуправления, 5 – социальной защиты, 36 – здравоохранения, 14 – спорта, 20 – культуры, 178 – школьного и дошкольного образования, 4 – транспортной инфраструктуры, 926 – малого и среднего бизнеса, а также 70 жилых домов.

Кроме того, по словам И. Скуба, управлением совместно с департаментом комитета труда социальной защиты и миграции проводится разъяснительная работа среди представителей малого и среднего бизнеса по вопросу обеспечения беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями.

Согласно закону «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», сдача в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения не допускается без участия в составе государственной приемочной комиссии по приемке представителей в области занятости и социальных программ, общественных объединений инвалидов.