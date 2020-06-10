До конца года 1200 объектов столицы будут адаптированы для инвалидов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проводится разъяснительная работа среди представителей малого и среднего бизнеса по вопросу обеспечения беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
В Нур-Султане проводится работа по обследованию объектов образования, культуры, спорта, здравоохранения, а также малого и среднего бизнеса на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями, сообщил сегодня на брифинге заместитель руководителя городского управления занятости и социальной защиты города Илья Скуб.
«В соответствии с Общенациональным планом реализации Послания Первого Президента Республики Казахстан и Планом развития территорий до конца 2020 года запланировано паспортизировать и адаптировать 1 200 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. С 2012 года обследовано и адаптировано 1 287 объектов, что составляет 98,5% при плане до конца 2020 года 100%», – сказал И. Скуб.
Приведены в соответствие 34 объекта госуправления, 5 – социальной защиты, 36 – здравоохранения, 14 – спорта, 20 – культуры, 178 – школьного и дошкольного образования, 4 – транспортной инфраструктуры, 926 – малого и среднего бизнеса, а также 70 жилых домов.
Кроме того, по словам И. Скуба, управлением совместно с департаментом комитета труда социальной защиты и миграции проводится разъяснительная работа среди представителей малого и среднего бизнеса по вопросу обеспечения беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями.
Согласно закону «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», сдача в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения не допускается без участия в составе государственной приемочной комиссии по приемке представителей в области занятости и социальных программ, общественных объединений инвалидов.
- Новая школа на 900 мест может появиться в центре Нур-Султана
- В Алматы для дезинфекции использовали более 27 млн литров раствора
- Игнорирование саннорм приводит к заражению коронавирусом всей семьи - Сауле Кисикова
- Для развития Алматы важно вывести торговлю из тени - аким
- Нужно минимизировать дискретные полномочия обладателей информации - Аян Турекулов
- 12 школ построят в Нур-Султане в 2020 году
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана