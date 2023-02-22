До конца февраля Казахстан отправит первую партию нефти в Германию - Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков назвал примерные сроки отправки казахстанской экспортной нефти в Германию передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если они сегодня итоги подвели, с утра еще не проверял, в принципе этот вопрос на контроле, сегодня пойдет, если подтвердят транспортные. С этим проблем нет. Можем сказать, что до конца февраля уйдет первая партия – 20 тысяч тонн», - сказал Болат Акчулаков в кулуарах Правительства.

Напомним, вчера в пресс-службе АО «Казтрансойл» сообщили о том, что отгрузка казахстанской экспортной нефти в Германию пока задерживается. «По состоянию на 21 февраля 2023 года, поставка казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» до пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию не была осуществлена», - сообщил директор департамента по связам с общественностью и внутренним коммуникациям организации Шынгыс Ильясов.

Напомним, что 1 февраля министр энергетики Булат Акчулаков заявлял о том, что Казахстан поставит в Германию первую партию нефти в первой половине февраля.

Фото: reuters.com