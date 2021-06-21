До конца этого года школы Казахстана приведут в соответствие требованиям безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая работа проводится по обеспечению безопасности в школах Казахстана, рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава МВД, выступая на совместном заседании палат парламента, отметил, что в Казахстане проверено 7,5 тыс. школ. На сегодня во всех школах имеются камеры видеонаблюдения, однако, только 45% из них соответствуют техническим стандартам.

«Есть еще ряд недостатков: отсутствует система сигнализации в 30% школ, турникеты, металлоискатели имеются только в 5%, и в 6% школ имеются охранные организации», – сказал Ерлан Тургумбаев.

Было отмечено, что в связи с этим начата работа по устранению этих недостатков. Эта работа по планам МВД будет завершена до конца этого года.

Ранее сообщалось, что приказом министра образования и науки РК утвержден перечень предметов и веществ, запрещенных к вносу и ограниченных для использования в организациях образования. В этот список вошли все виды оружия, боеприпасы, взрывчатые вещества, а также колющие и режущие предметы.