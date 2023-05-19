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До конца 2023 года будет разработана Концепция безопасного труда в РК

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Мая 2023, 13:55
До конца 2023 года будет разработана Концепция безопасного труда в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством труда и социальной защиты населения РК в целях комплексного решения проблем в сфере охраны труда ведется разработка проекта Концепции безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года, документ планируется подготовить до конца года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во всем мире обеспечение безопасного и достойного труда является одним из ключевых направлений государственной политики и национальных программ по охране труда.

В рамках новых направлений Концепции планируется внедрить проактивный формат управления в сфере охраны труда, в том числе и профессиональными рисками. Это предлагается реализовать посредством создания Цифровой карты охраны труда (аналогично Цифровой карте семьи) – персонифицированной базы предприятий по профессиональным рискам. По аналогии с международными «барометрами охраны труда» этот онлайн-инструмент позволит держать руку «на пульсе» по всем аспектам безопасного труда.

Концепция направлена на:

выполнение международных стандартов и повышение качества трудовой жизни;

усиление проактивного государственного контроля в сфере охраны труда в организациях за счет интеграции баз данных;

повышение эффективности мер экономического стимулирования работодателей;

создание системы сбережения рабочей силы в рамках внедрения модели обязательного страхования от несчастных случаев на производстве, устанавливающей обязательства по реализации превентивных и реабилитационных мер.

25 мая т.г. проект Концепции будет презентован на 11-ой Казахстанской Международной конференции и выставке по охране труда и промышленной безопасности «KIOSH 2023». В мероприятии планируется участие заместителя Премьер-министра РК Алтая Кульгинова, министра труда и социальной защиты населения РК Тамары Дуйсеновой, первых руководителей крупных промышленных предприятий страны.

Ранее проект Концепции широко обсуждался в рамках региональных отраслевых конференций, организованных Минтруда совместно с отраслевыми ассоциациями работодателей.

Ожидается, что международные и национальные эксперты 11-ой Казахстанской Международной конференции и выставки по охране труда и промышленной безопасности «KIOSH 2023» обсудят и внесут свои рекомендации относительно новшеств Концепции.


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