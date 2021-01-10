До Кашагана членов избирательной комиссии доставило судно на воздушной подушке

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области до морских объектов месторождения Кашаган членов избирательной комиссии доставило судно на воздушной подушке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время на наземных и морских объектах компании NCOC около 2 500 человек работают вахтовым методом. Для обеспечения процесса голосования были созданы 4 избирательных участка. 3 избирательных участка - на наземном комплексе в Западном Ескене и 1 избирательный участок - на острове D морского комплекса. В соответствии с требованиями как сотрудники компании, задействованные в организации выборов, так и члены избирательной комиссии прошли карантинный период и сдали ПЦР-тесты в рамках принятых строгих санитарных ограничений. Для перевозки членов избирательной комиссии на морской комплекс был предоставлен специальный транспорт. Для сотрудников в специальной карантинной зоне, ожидающих доступа на производственные объекты, голосование было организовано с особыми мерами эпидемиологической безопасности», - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в областной избирательной комиссии, первоначально на морские объекты планировалось отправить вертолет. Однако из-за погодных условий членой избирательной комиссии с урной для голосовании доставили судном на воздушной подушке.

Как сообщалось, в Атырауской области голосуют свыше 35 тысяч вахтовиков. Из них 17 200 человек - жители региона.