До карантина и после: глава Минэкологии рассказал об экологии Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев рассказал об экологической ситуации в Алматы, в частности во время карантинного периода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотел бы отметить, что вопросы экологического состояния города Алматы находятся на особом контроле. Понятно, что экологическая ситуация города, к сожалению, не улучшается. В целом, за последние несколько месяцев мы пришли к достаточно интересным данным. Как только начался карантин в Алматы, мы незамедлительно решили воспользоваться данной ситуацией и проводить постоянный мониторинг: до карантина, когда было большое количество транспорта и, соответственно, во время карантина, когда транспорта не было», - рассказал министр, отвечая на вопросы во время онлайн-отчетной встречи с населением на площадке СЦК.

По словам Магузма Мирзагалиева, мониторинг был проведен в рамках двух ТЭЦ.

«Мы пришли к интересным фактам. Во-первых, мы всегда раньше считали, что влияние ТЭЦ-2 не настолько большое. Мы всегда, откровенно говоря, «грешили на автотранспорт». Но в процессе карантина мы увидели нижнюю часть города - это район Бурундая, вплоть до улицы Толе би и до улицы Сейфуллина. Это вся зона, которая находится под влиянием ТЭЦ-2. Кроме того, мы определили, что серьезное влияние на экологию города оказывает ТЭЦ-3, который находится в Алматинской области. Мы раньше всегда ТЭЦ-3 учитывали на балансе Алматинской области и не принимали ее во внимание. Под влиянием ТЭЦ-3 находится Турксибский район, район аэропорта и вплоть до Талгарского района», - рассказал министр.

Таким образом, в министерстве предполагают, что уровень влияния автотранспорта на экологическую ситуацию Алматы составляет 52%, а 48% - влияние двух ТЭЦ. По словам Магузма Мирзагалиева, на атмосферу воздуха влияет и действие частного сектора в Алматинской области.