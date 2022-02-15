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До какого уровня намерены сократить инфляцию в Казахстане

15 Февраля 2022 14:58
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До какого уровня намерены сократить инфляцию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мерах по контролю и снижению инфляции, рассказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях недопущения роста цен, по поручению Главы государства, Министерством совместно с заинтересованными государственными органами разработан Комплекс мер по контролю и снижению инфляции на 2022-2024 годы», - сказал Алибек Куантыров.

Глава Миннацэкономики сообщил, что комплекс мер состоит из 61 мероприятия оперативного и среднесрочного характера, направленных на увеличение объемов производства продукции, хранение и логистику, розничную торговлю, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование.

«Цель реализации Комплекса мер по контролю и снижению инфляции – удержать инфляцию в коридоре 4-6% в 2022 году и снизить ее до уровня 3-4% к 2025 году. Данные мероприятия включают принятие Плана обеспечения продовольственной безопасности, обеспечение загруженности стабфондов, снижение арендной платы для реализаторов СЗПТ, сдерживание роста цен на СЗПТ, ГСМ, уголь, электроэнергию, лекарственные препараты и т.д. В рамках системных мер планируется снижение количества непродуктивных посредников на рынке ГСМ. В целях поддержки социально-уязвимых слоев населения будет внедрена практика их выделения в отдельную группу при оплате коммунальных платежей», - добавил Алибек Куантыров.

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#Правительство РК   #Экономика   #Финансы   #Миннацэкономики  
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Автор:

Серик Сабеков

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