До какого уровня намерены сократить инфляцию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мерах по контролю и снижению инфляции, рассказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях недопущения роста цен, по поручению Главы государства, Министерством совместно с заинтересованными государственными органами разработан Комплекс мер по контролю и снижению инфляции на 2022-2024 годы», - сказал Алибек Куантыров.

Глава Миннацэкономики сообщил, что комплекс мер состоит из 61 мероприятия оперативного и среднесрочного характера, направленных на увеличение объемов производства продукции, хранение и логистику, розничную торговлю, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование.

«Цель реализации Комплекса мер по контролю и снижению инфляции – удержать инфляцию в коридоре 4-6% в 2022 году и снизить ее до уровня 3-4% к 2025 году. Данные мероприятия включают принятие Плана обеспечения продовольственной безопасности, обеспечение загруженности стабфондов, снижение арендной платы для реализаторов СЗПТ, сдерживание роста цен на СЗПТ, ГСМ, уголь, электроэнергию, лекарственные препараты и т.д. В рамках системных мер планируется снижение количества непродуктивных посредников на рынке ГСМ. В целях поддержки социально-уязвимых слоев населения будет внедрена практика их выделения в отдельную группу при оплате коммунальных платежей», - добавил Алибек Куантыров.