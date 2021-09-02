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    09:37, 02 Сентябрь 2021 | GMT +6

    До какого срока продлят программу «Экономика простых вещей»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До какого срока будет продлена программа «Экономика простых вещей», рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Программа «Экономика простых вещей» по поручению Главы государства будет продлена до конца 2022 года решением Национального банка», - сказал Ерболат Досаев.

    Глава Нацбанка добавил, что для дальнейшего развития кредитования предпринимательства, особенно на селе, совместно с АРРФР до конца года будет подготовлен пакет необходимых решений для расширения возможностей МФО.

    «В целях качественной реализации поставленной Главой государства задачи по возвращению инфляции в целевой коридор и повышению эффективности денежно-кредитной политики Национальный банк намерен принять необходимые меры для обеспечения стабильности цен», - заключил Ерболат Досаев.



    Теги:
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