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    18:01, 16 Июль 2021 | GMT +6

    До каких пор будет мутировать коронавирус, рассказала Айжан Есмагамбетова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала возможность заражения коронавирусом после вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы не говорим о стопроцентной защите от заболевания. Но даже если вакцинированный заболевает, у него заболевание протекает значительно легче. В основном протекает легко, они не госпитализируются. Даже если госпитализируются в средне-тяжелой форме, а такие тоже есть (это могут быть лица с сопутствующими заболеваниями и лица старшего возраста), как правило, эти пациенты не попадают в реанимацию и на аппараты искусственной вентиляции легких», - сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

    По ее словам, вирус продолжает мутировать и симптомных больных становится все больше.

    «По бессимптомным: если вернуться к истории коронавируса, то на первых этапах, когда только вирус регистрировался, соотношение бессимптомные/симптомные было 80 на 20. По мере того, как вирус мутировал и появился британский штамм, мы видели, что симптоматических случаев становилось больше. То есть, соотношение стало 60 на 40. Сейчас, с учетом распространения дельта-штамма поменялась и здесь тенденция - мы уже бессимптомных случаев регистрируем значительно меньше», - отметила врач.

    «Это порядка 20%, а основная масса – 80% - это симптомные случаи. Все эти данные говорят о том, что вирус продолжает мутировать, он приспосабливается. Это естественный отбор, и ему хочется присутствовать в окружающей среде. Пока мы не создадим тот коллективный иммунитет, о котором мы постоянно говорим, вирус будет продолжать мутировать», - заключила А. Есмагамбетова.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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