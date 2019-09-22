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До и после: отремонтированные улицы, дороги и дворы показали в акимате Алматы

22 Сентября 2019 15:00
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До и после: отремонтированные улицы, дороги и дворы показали в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы показали реакцию на обращения горожан касательно благоустройства дворов, дорог, улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На встречах с акимом города Алматы Бакытжаном Сагинтаевым жители поднимали разные вопросы. Основная часть касалась благоустройства. Такие обращения были решены в максимально короткие сроки, отметили в акимате Алматы.










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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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