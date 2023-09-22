До и после: как улучшится положение казахстанских предпринимателей после создания экспортно-кредитного агентства

В своем Послании народу Казахстана Глава государства поручил создать экспортно-кредитное агентство (ЭКА) на базе KazakhExport. В первом чтении Мажилиса уже одобрили законопроект, который будет способствовать этому. Отмечается, что данный институт позволит объединить основные меры финансовой поддержки и развития несырьевого экспорта. Какие в корне вопросы намерено решать ЭКА? Как изменится положение предпринимателей после создания агентства? На эти и другие вопросы корреспонденту МИА «Казинформ» ответил мажилисмен Руслан Кожасбаев.

- Расскажите, в чем необходимость создания экспортно-кредитного агентства?

- Компания KazakhExport давно существует, но у нее узкие возможности. На данный момент существуют два инструмента поддержки от государства: страхование экспортных сделок и перестрахование. Как отмечал Президент, больше надо идти в сторону индустриализации, обрабатывающей промышленности. Инициатор законопроекта – Министерство торговли и интеграции. На базе KazakhExport хотим создать экспортно-кредитное агентство с расширенными полномочиями. В частности, вместе со страхованием и перестрахованием появятся такие инструменты, как субсидирование процентной ставки. Для любой сделки на экспорт нужно финансирование.

Второе – гарантирование экспортных операций. Экспортно-кредитное агентство выступит нашим гарантом за пределами Казахстана. Третье – возмещение затрат экспортеров для продвижения на внешние рынки.

Поручение Главы государства находится на исполнении. ЭКА будет оказывать комплексные меры государственной поддержки.

- Вы отметили, что раньше возможности KazakhExport были узкими. С чем это связано?

- Есть еще одна национальная компания QazTrade. Функции были разделены. Бизнесу было тяжело. Этот законопроект акцентирован на несырьевом секторе. Мы все соберем в одном месте по принципу единого окна. Бизнесу будет легче. Они сэкономят время, расширятся меры господдержки. Сейчас все разбросано. Если экспортер хочет вывести товар, он должен обращаться в различные структуры. Это сложно и неудобно. Мы хотим собрать все эти новшества на базе экспортно-кредитного агентства.

То есть, ЭКА будет наделено всеми необходимыми инструментами для оказания мер государственной поддержки экспортерам. К данным инструментам будут относиться страхование, перестрахование, субсидирование, гарантирование экспортных операций, возмещение части затрат экспортеров и сервисная поддержка.

Многие задают вопрос: не появится ли еще один монополист? В законопроекте все прописано на добровольной основе. Если у предпринимателя есть деньги, он может самостоятельно работать с иностранными партнерами. Агентство не будет создавать никаких препонов. Это мера поддержки для тех предпринимателей, у которых не хватает оборотных средств, есть боязнь выйти на новый рынок.

Законопроект уже принят в первом чтении. До второго чтения проведем заседания рабочей группы. Будем изучать поступающие предложения. Еще раз взвесим, обдумаем. Депутаты, госорганы, общественность и бизнес работаем вместе. На самом деле, это максимально комфортный закон для развития несырьевого экспорта.

- До и после. Как в лучшую сторону изменятся возможности экспортеров после создания экспортно-кредитного агентства?

- Допустим, мы с вами занимаемся бизнесом, продаем товар. У нас появилось желание выйти на рынок Узбекистана, России. Но есть сомнения, так как нет опыта. Даже сейчас мы своими силами изучаем рынок, ищем новых партнеров. Но это затратно и рискованно. Никто не дает гарантии, что зарубежная компания нас не подведет. К кому нам обратиться? К KazakhExport? Они скажут, что помогут, но у них всего лишь два инструмента поддержки. Они могут только застраховать сделку.

У вас может не хватить оборотных средств. Поэтому хотим создать это агентство для расширения географии наших товаров. К примеру, мы обращаемся в экспортно-кредитное агентство, а у них уже есть база. У нас есть гарант – это государственная компания в лице экспортно-кредитного агентства. Агентство дает нам гарантию, финансирование под комфортные проценты, сопровождают сделку. В случае форс-мажора до 80% затрат сразу выплачивают. Мы право требования долга передаем этому агентству, и они уже занимаются сами. Мы не бегаем по судам, за границей. Сколько наших предпринимателей сегодня мучаются? В чужой стране нам надо изучить их законы, чтобы подать в суд, возместить финансовые затраты. Поэтому Президент и поручил создать такое агентство, которое будет помогать нашему бизнесу выходить на мировые рынки. Что это нам даст? Если будем экспортировать, получим валютную выручку, будем расти. Очень жду и надеюсь, что экономический эффект увеличится в разы.

Я сразу задал вопрос Министерству торговли и интеграции: будете ли вы просить деньги с бюджета? Ответили, что нет. Поскольку средства на субсидирование торгового финансирования и возмещения части затрат уже предусмотрены в республиканском бюджете, остальные инструменты будут реализованы в счет собственных средств KazakhExport..

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК

-Какие казахстанские товары востребованны на иностранном рынке? Какие сектора экономики интересны иностранцам?

- За период январь-июнь 2023 года основными промышленными товарами экспорта из Казахстана являются: медь и катоды из меди, ферросплавы, уран, нефтепродукты, серебро, цинк необработанный, прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный и так далее.

Что касается экспорта сельскохозяйственных товаров, то здесь основные несырьевые товары, это пшеничная мука, подсолнечное масло, воды, включая минеральные, маргарин, табачные изделия и макаронные изделия.

Стоить отметить, что за 2022 год и первое полугодие 2023 года наметились положительные тренды в росте экспортных поставок переработанной казахстанской продукции. За этот период зафиксирован значительный рост поставок подсолнечного масла в Узбекистан и Китай. Ранее эти страны основные объемы масла импортировали из РФ и Украины. За первое полугодие 2023 года физический объем экспорта подсолнечного масла показал прирост на 33,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

За 2022 год экспорт газированных и минеральных напитков из Казахстана продемонстрировал значительный рост в направлении Кыргызстана, России и Узбекистана. Ранее Узбекистан и Кыргызстан импортировали эту продукцию преимущественно из РФ. Также за 2022 год на фоне ограничений на вывоз живого скота произошел значительный рост, более чем в 5 раз, экспорта казахстанского мяса в Узбекистан.

Что касается машиностроения, тут тоже наблюдается рост экспорта легковых автомобилей за первое полугодие 2023 года в 2 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. За 6 месяцев 2023 года экспортировано 9133 легковых автомобиля, за 6 месяцев 2022 года – 4523 автомобиля.

В целом хочется сказать, что нам нужно продолжать развивать и наращивать экспорт товаров преимущественно высокого и среднего уровня передела, так как именно эта продукция имеет высокую добавленную стоимость и, как следствие, благоприятно влияет на показатели налоговых поступлений, создания рабочих мест и занятости населения.

- Опыт каких стран вы изучили перед тем, как приступить к работе над законопроектом?

- Создание ЭКА основано на мировой практике развития несырьевого экспорта в мире посредством государственных экспортно-кредитных агентств, которые подотчетны национальным правительствам.

В Китае работает Sinosure – корпорация экспортно-кредитного страхования, созданная для продвижения внешней торговли Китая и международного экономического сотрудничества.

В Корее K-Sure – госкорпорация страхования экспортных кредитов. Компания поддерживает экспорт из Кореи посредством страхования экспортных кредитов для корейских производителей и торговых компаний.

В Германии Euler Hermes – мировой лидер в области кредитного страхования и управления дебиторской задолженностью.

Эти компании имеют национальный статус. К тому же, это касается не только поддержки наших экспортеров. Есть и импортеры. Другие страны тоже хотят поставлять в нашу страну свои товары. Когда они изучают наш рынок и нормативно-правовые акты, видят, что функционирует экспортно-кредитное агентство. Это должно внушать доверие.

- Что еще изменится после создания экспортно-кредитного агентства?

- Юридически KazakhExport – экспортная страховая компания, которая действует на основании лицензией Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на осуществление страховой (перестраховочной) деятельности, что ограничивает инструменты поддержки экспорта.

ЭКА будет функционировать в формате единого окна для экспортеров, что значительно снизит временные затраты, документооборот и ускорит получение мер поддержки, что будет способствовать увеличению обработанного экспорта товаров/работ и услуг. Повышение операционной деятельности будет основым направлением работы ЭКА, что будет способствовать выстраиванию выгодных партнерских отношений с бизнес сообществом.

Необходима своя регуляторная среда, а для того чтобы ее создать, нужен закон о деятельности ЭКА. Таким образом, в первую очередь, на ЭКА не будет распространяться Закон «О страховой деятельности», который распространяется на классические страховые организации.

Во-вторых, принятие закона позволит расширить функционал по поддержке отечественных предприятий. Трансформация позволит KazakhExport осуществлять более широкий функционал по страхованию экспортных операций, субсидированию, гарантированию. Кроме того, компания сможет делать больший упор на сервисной поддержке и анализе иностранных импортеров: в каких товарах, услугах у них есть потребность, какие рынки сбыта необходимо развивать казахстанским компаниям. Как результат, экспортерам будет оказываться больше мер государственной поддержки.

- Какие НПА нужно принять для полноценного запуска экспортно-кредитного агентства?

- После подписания Главой государства Закона необходимо будет принятие подзаконов и нормативно-правовых актов. К примеру, на сегодня, по предварительным данным, планируется принятие 17 постановлений и приказов, затем ЭКА на своем уровне примет необходимые внутренние документы для обеспечения своей деятельности.

В частности, они будут регулировать вопросы по видам деятельности ЭКА, вопросы рисков, формирования резервов и отчетностие ЭКА перед Правительством и уполномоченными государственными органами.

- Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 10 законодательных актов, включая два кодекса и восемь законов. Расскажите подробнее о каких изменениях идет речь?

- В Гражданский кодекс вносятся правки в части отнесения понятия «экспортно-кредитное агентство» к понятию «страховщик», в части регулирования вопросов реализации права требования и иных вопросов. Данная поправка дает возможность заниматься страховой деятельностью и применять нормы ГК РК в договорах страхования.

В Закон Республики Казахстан «О страховой деятельности» - в части снятия ограничения с ЭКА, предусмотренных для страхованных организаций.

В Бюджетный кодекс Республики Казахстан - в части процедур получения ЭКА государственной гарантии на поддержку экспорта.

В Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» - в части уступки прав требования по договорам займа, которые предусматривают возможность удовлетворять требования ЭКА в рамках суброгации по договорам займа и проектного финансирования.

В Закон Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана» - в части проведения БРК операций по кредитованию экспортных сделок.

В Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» - в части частичного контроля со стороны уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

А также ряд других законов.

- Спасибо за беседу!