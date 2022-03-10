До двух млн новых рабочих мест обещают создать в Казахстане до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов поделился планами ведомства по повышению доходов населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках программы по повышению доходов населения до 2025 года Министерством труда и социальной защиты населения РК будет проведена работа по 3 основным направлениям: созданию новых рабочих мест, содействию занятости населения, совершенствованию навыков трудовых ресурсов и профессиональной ориентации молодежи», - сказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.

По его словам, в этом направлении с участием Минтруда предусмотрено 33 мероприятия, 16 из которых будут осуществляться непосредственно министерством.

«Эти меры предусматривают снижение доли населения, получающего доходы ниже прожиточного минимума, снижение уровня безработицы, создание до 2025 года порядка 2 млн новых рабочих мест», – проинформировал министр.

Он также сообщил, что в рамках работы по созданию новых рабочих мест МТСЗН разрабатывает электронный сервис «платформенная работа» с целью перехода деятельности фрилансеров в цифровой формат. Это позволит легко регистрировать деятельность самозанятых граждан на различных платформах, быстро находить нужных специалистов, защищать трудовые права и официально оформлять отношения с заказчиками.

Кроме того, была сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы по 3 и 4 категориям (специалисты и квалифицированные рабочие) на 4,7 тыс. человек.

«Создание новых рабочих мест будет мониториться через актуализацию региональных карт занятости и регулярное обновление информационной системы», – добавил С. Шапкенов.