До достижения опасной отметки Урала остается метр - ДЧС ЗКО

По данным ДЧС ЗКО, в регионе продолжаются работы по ликвидации наводнения и спасательным операциям. На данный момент угрозы от талых вод нет, передает агентство Kazinform.

Основная опасность, по данным ведомства, связана с подъемом уровня реки Урал, который на данный момент составляет 7 метров 55 сантиметров, а опасная отметка — 8 метров 50 сантиметров.

— До достижения опасной отметки остается метр. Проводятся работы по оповещению жителей, проживающих вдоль Урала в 84 населенных пунктах, а это четыре района и Уральск, о преждевременной эвакуации. На сегодня эвакуировано 13 167 человек, из них в эвакопунктах находятся 1 708 человек, остальные находятся у родственников и друзей. Из 161 эвакуационного пункта задействованы 17. Происходит укрепление берегов, укладка мешков с песком и постройка дамб. Кроме того, в область прибыл министр по ЧС Чингиз Аринов, который руководит противопаводковыми мероприятиями. Он усилил группировку и прибыли из семи областей дополнительные средства и люди. Работают шесть постов по наблюдению за уровнем рек. Круглосуточно действует центральный штаб, — сообщили в департаменте.

В ДЧС также добавили, что необходимо внимательно следить за оповещениями и принимать меры для своей безопасности, взяв с собой необходимые вещи, документы и эвакуироваться самостоятельно. Уровень Урала продолжает подниматься, представляя угрозу. Низколежащие районы, такие как Куреней, Коминтерн и дачные участки, находятся под наблюдением.