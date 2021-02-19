До четырех часов утра искали пропавшего в метель рыбака в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с пяти часов вечера до четырех часов утра искали заблудившегося рыбака, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 37-летний житель Петропавловска едва не стал жертвой сильной метели в Тайыншинском районе. Мужчину искали почти 12 часов.

«Сообщение о том, что на озере Кундыколь, вблизи села Макашевки, в непогоду заблудился петропавловец, накануне приехавший в район на рыбалку, поступило участковому инспектору Кауасу Мукажанову. На поиски выехали участковые района, аким сельского округа, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, сельчане, егеря – в поисках задействовали все силы и средства. Пропавший мужчина два раза звонил егерю Александру Берднику. Он сообщил, что потерялся и сидит на берегу озера», - рассказали в пресс-службе.

Рыбака нашли только около четырех часов утра вблизи озера. Его доставили в село, жизни ничего не угрожает.

«Глава охотхозяйства Коблан Бекмурзин задействовал снегоболотоход «Хищник», он же и нашел мужчину. По словам начальника отдела полиции Тайыншинского района Нурлыжана Актанова, благополучное завершение этой истории стало возможным во многом благодаря профессиональным и дружным действиям акима округа Аблайхана Галиева, Коблана Бекмурзина, егерей Александра Бердника, Алексея Стручкова, водителя Анатолия Быкова, сотрудников ЧС, помощника Виктора Пшеничного, Бориса Ланге и других сельчан», - добавили в пресс-службе.

Полицейские и спасатели настоятельно рекомендуют не игнорировать SMS-сообщения службы 112 и не выезжать из населенных пунктов в метель.

Напомним, вчера в регионе хозяйничала вьюга. Из снежных заносов эвакуировали 94 человека. В отдельных районах выпала месячная норма осадков.



