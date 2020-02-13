До 99 млн тенге получили казахстанцы за информацию о взятках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе рассказали о поощрениях ведомства за информацию о коррупционных преступлениях за последние несколько лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние три года поощрено 708 лиц на сумму 99 млн тенге. Лидируют у нас южные регионы: Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская области. По суммам – наибольшие суммы получают лица, которые чаще сообщают о фактах коррупции», - сообщил на брифинге в Антикоррупционной службе главный эксперт административно-правового департамента Агентства РК по противодействию коррупции Ерик Бишибеков.

Он рассказал, как именно распределялись эти суммы.

«В зависимости от тяжести преступления, сообщивший информацию получает 40-50 МРП. Это наиболее часто принимаемая практика», - отметил спикер.

При этом, по его словам, верхний показатель равен 100 МРП.

«Согласно Уголовному кодексу РК преступления подразделяются на четыре степени тяжести – преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. По старой системе у нас установлена фиксированная сумма – по средней тяжести 40 МРП. Особо тяжкие – 100 МРП, это максимум», - заключил Е. Бишибеков.