+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 2 °С
USD 376.20 EUR 410.77
RUB 5.96 CNY 53.96
Скачать
Новости
Вся лента >>>

До 99 млн тенге получили казахстанцы за информацию о взятках

13 Февраля 2020 11:37
Поделиться:
До 99 млн тенге получили казахстанцы за информацию о взятках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе рассказали о поощрениях ведомства за информацию о коррупционных преступлениях за последние несколько лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
За коррупцию  осудили инспектора по охране водных ресурсов в Шымкенте
Начальника и главбуха колонии арестовали в Атырауской области За хищение топлива и подделку документов осужден начальник отдела учебного центра МВД РК АО «СПК «Туркестан» подписало меморандум с Агентством РК по противодействию коррупции

«За последние три года поощрено 708 лиц на сумму 99 млн тенге. Лидируют у нас южные регионы: Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская области. По суммам – наибольшие суммы получают лица, которые чаще сообщают о фактах коррупции», - сообщил на брифинге в Антикоррупционной службе главный эксперт административно-правового департамента Агентства РК по противодействию коррупции Ерик Бишибеков.

Он рассказал, как именно распределялись эти суммы.

«В зависимости от тяжести преступления, сообщивший информацию получает 40-50 МРП. Это наиболее часто принимаемая практика», - отметил спикер.

При этом, по его словам, верхний показатель равен 100 МРП.

«Согласно Уголовному кодексу РК преступления подразделяются на четыре степени тяжести – преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. По старой системе у нас установлена фиксированная сумма – по средней тяжести 40 МРП. Особо тяжкие – 100 МРП, это максимум», - заключил Е. Бишибеков.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Коррупция, Другие государственные органы, Общество,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив