+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -5 °С
USD 377.09 EUR 407.37
RUB 5.93 CNY 53.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

До 988 случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано в 20 странах мира

19 Февраля 2020 17:32
Поделиться:
До 988 случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано в 20 странах мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мире зарегистрировано 988 случаев заболевания коронавирусом в 20 странах мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Коронавирус: нарушивших карантин будут штрафовать в Казахстане
Первоначально был ажиотаж - аким Алматы о продаже масок Семьи казахстанских дипломатов в Китае эвакуированы – Мухтар Тлеуберди До 500 пассажиров покидают круизный лайнер Diamond Princess

«На 19 февраля 2020 года в Китае зарегистрировано 72 528 подтвержденных случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции. Из них 1 868 случаев - с летальным исходом. Выписано с оздоровлением 12 552 человека. Введен карантин в 16 городах провинции Хубэй. Вместе с тем в других странах мира зарегистрировано уже 988 случаев заболевания», - проинформировал заместитель председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Нуркан Садвакасов на брифинге в СЦК.

Случаев заболеваемости в Республике Казахстан не зарегистрировано.

Он также сообщил, что в настоящее время в Китае отмечается снижение интенсивности регистрации случаев коронавирусной инфекции. Ежедневный прирост заболеваемости составил 2,8%.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив