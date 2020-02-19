До 988 случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано в 20 странах мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мире зарегистрировано 988 случаев заболевания коронавирусом в 20 странах мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 19 февраля 2020 года в Китае зарегистрировано 72 528 подтвержденных случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции. Из них 1 868 случаев - с летальным исходом. Выписано с оздоровлением 12 552 человека. Введен карантин в 16 городах провинции Хубэй. Вместе с тем в других странах мира зарегистрировано уже 988 случаев заболевания», - проинформировал заместитель председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Нуркан Садвакасов на брифинге в СЦК.

Случаев заболеваемости в Республике Казахстан не зарегистрировано.

Он также сообщил, что в настоящее время в Китае отмечается снижение интенсивности регистрации случаев коронавирусной инфекции. Ежедневный прирост заболеваемости составил 2,8%.