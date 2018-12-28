До 98% выросла оперативность павлодарской службы 103

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В областной станции скорой помощи подвели итоги 2018 года. В этом году павлодарским работникам службы 103 удалось повысить показатель оперативности до 98%, а процент успешных реанимаций - с 21 до 51%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Как сообщают в пресс-службе станции скорой помощи, основной показатель работы неотложки - оперативность - повысился с 90 до 98%. Этому в том числе способствует работа санитарной авиации. В уходящем году количество вылетов на воздушном транспорте превысило план на 200%. Если в начале года было запланировано 88 вылетов, то к концу года медицинский вертолет поднимался в воздух 173 раза.

Кроме того, в этом году активнее начали задействовать санитарные автомобили - при плане в 385 было фактически выполнено 438 выездов. Время прибытия к пациенту сократилось с 15 до 8 минут. Речь в том числе идет о доездах к пациентам с болезнями системы кровообращения, которым может понадобиться оперативное медицинское вмешательство. В этом плане павлодарская станция скорой помощи является лучшей по стране, о чем во время посещения станции в сентябре этого года сказал и Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев. Среднереспубликанский показатель составляет более 20 минут.

Количество летальных исходов во время транспортировки снизилось на 21%. Тут стоит обратить внимание на улучшенное оснащение карет скорой помощи. Сегодня санитарный транспорт оборудован на 100%: смартфоны для приема вызовов, дефибрилляторы, кардиометры, аппараты искусственной вентиляции легких, транспортные шины, лекарственные средства в полном объеме. Значительно выросла доля успешных реанимаций - с 21 до 51%. Благодаря постоянному профессиональному обучению медперсонала серьезно снижена и досуточная летальность.

Более того, навыки оказания первой медицинской помощи улучшают не только работники неотложки, но и сотрудники других служб. Специальные курсы прошли 509 медработников и 270 парамедиков Павлодарской области. Среди тех, кто получил необходимые навыки, водители санитарных автомашин и сотрудники дорожно-патрульной службы регионального департамента полиции. Фельдшерские бригады повысили качество диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. В этом году ни в городах, ни в селах Павлодарской области работники службы 103 не пропустили ни одного инфаркта. Все это благодаря дистанционному методу снятия электрокардиограммы, данные по которой бригады скорой помощи передают старшему врачу смены. Это позволяет вовремя оказать помощь людям с заболеваниями сердца.

Значительно улучшилось качество скорой медицинской помощи, оказываемой сельскому населению. В этом году в регионе открыли сразу 3 дополнительных пункта скорой помощи на трассах республиканского значения. Один из них - в селе Новоямышево на трассе Павлодар - Семей, второй - в селе Чернорецк на трассе Павлодар - Омск, а третий - в селе Розовка на трассе по направлению из Павлодара в Новосибирск. Помимо того, что это позволило сократить время прибытия неотложки на места ДТП до 12 минут, работники этих пунктов обслуживают жителей близлежащих населенных пунктов.