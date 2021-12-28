До 97% возросла доля электронных госуслуг в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области более 94% государственных услуг оказывают в электронном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный специалист управления государственных услуг Гульнара Жусалина отметила, что добиться таких показателей удалось благодаря совместной работе госорганов. В этом году департамент по делам государственной службы внес предложения по 123 видам госуслуг.

«Местные исполнительные органы участвуют в пилотном рейтинге достижения ключевых показателей качества оказания госуслуг, тем самым ведут мониторинг получения гражданами услуг через e-gov. Одновременно проводится работа по обучению населения навыкам пользования порталом «Электронного правительства». Ежегодно обучаются более 20 тысяч североказахстанцев, что отразилось на доле электронных услуг, которая составила 97,4%», - сказала Г. Жусалина.

Она добавила, что департамент сотрудничает с организациями образования. Цифровую грамотность повысили учителя, учащиеся и родители. Их обучение проводится в уголках самообслуживания.

«Совсем недавно учащиеся старших классов приняли участие в викторине «Клуб знатоков», где сумели показать свои знания о сфере государственных услуг. В процесс повышения качества оказания госуслуг вовлечены представители неправительственных организации, бизнес-сообщества, которые в составе общественных советов вносят предложения по улучшению качества оказания услуг. Активно работают и члены Межведомственной рабочей группы по вопросам оказания государственных услуг при департаменте, они задействованы в приеме граждан в отделах Госкорпорации», - рассказала Г.Жусалина.

Совместно с услугодателями области и филиалом Госкорпорации департамент единовременно провел во всех районах области и городе Петропавловске пять онлайн ярмарок госуслуг. Жители задали 1 871 вопрос, касающийся различных сфер.

«По инициативе департамента госорганами совместно с общественными организациями осуществлен общественный контроль 58 социально-значимых объектов области на наличие условий для лиц с ограниченными возможностями. Направлены рекомендации по таким показателям, как доступность госуслуги и информации о ней, профессионализм сотрудников, соблюдение процедур, удовлетворенность результатом услуги, организация обратной связи, возможность получения в электронном формате. Более трех тысяч граждан смогли выразить свое мнение по качеству оказания 40 видов госуслуг. По сравнению с прошлым годом, уровень удовлетворенности качеством оказания госуслуг возрос 87% до 91%», - добавила Г.Жусалина.

Количество нарушений при оказании госуслуг снизилось в три раза. Г.Жусалина отметила, что повысилась гражданская активность населения в вопросах защиты своих прав при получении услуг. Госорганы переходят на новый формат работы через открытые акиматы и проектные офисы.